В Вологодской области подростков будут судить за украденные шапки
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Два подростка из Тотемского района покусились на шапки. Им грозит суд.
В поселке Юбилейный два юноши украли две шапки. Ущерб был причинен на 1200 рублей. В отношении грабителей возбуждено уголовное дело. Им может грозить до семи лет лишения свободы. Как сообщает следственный комитет, два подростка предстанут перед судом за грабеж по предварительному сговору. ЧП случилось в поселке Юбилейный 9 декабря текущего года. Два подростка 14 и 16 лет похитили товар у продавца шапками.
Покупатель отвлек торговца, а парни умыкнули две шапки. Торговец увидел воров, но те убежали.
Полиция быстро вычислила юных преступников.