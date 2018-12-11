2018-12-11T15:31:11+03:00
Происшествия

В Вологодской области подростков будут судить за украденные шапки

Иван Чухнин
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Два подростка из Тотемского района покусились на шапки. Им грозит суд.

В поселке Юбилейный два юноши украли две шапки. Ущерб был причинен на 1200 рублей. В отношении грабителей возбуждено уголовное дело. Им может грозить до семи лет лишения свободы. Как сообщает следственный комитет, два подростка предстанут перед судом за грабеж по предварительному сговору. ЧП случилось в поселке Юбилейный 9 декабря текущего года. Два подростка 14 и 16 лет похитили товар у продавца шапками.

Покупатель отвлек торговца, а парни умыкнули две шапки. Торговец увидел воров, но те убежали.

Полиция быстро вычислила юных преступников.

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