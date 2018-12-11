Юный водитель, разбивший авто с компанией об опору, умер в больнице Великого Устюга

11 Дек. 14:03 2018-12-11T14:03:06+03:00

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Попавший в ДТП юноша скончался в больнице в Великом Устюге.

Как сообщала "Комсомолка", в Великом Устюге "Лада Приора" с молодыми людьми на скорости врезалась в опору линии электропередач. ЧП случилось 7 декабря около полуночи.

За рулем находился 19-летний молодой человек, а в салоне находились два молодых человека и две девушки.

На перекрестке улицы Кооперативной и Советского проспекта водитель превысил скорость, не справился с управлением и вылетел с дороги.

Все находившиеся в автомобиле получили травмы.

Карета скорой помощи доставила в больницу водителя и 18-летнего и 19-летнего пассажиров. 17-летняя девушка и 15-летняя школьница проходят лечение в домашних условиях.

Как сообщает группа "ВКонтакте" «Великий Устюг Инфо», травмы, полученные водителем оказались несовместимы с жизнью. Он скончался в больнице от травм.