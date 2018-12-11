2018-12-11T12:52:10+03:00
Происшествия

Череповецкие приставы выбили лифтовикам долги по зарплате

Общая сумма недоплаты составила около 800 тысяч рублей
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Должник оказывает услуги по монтажу и ремонту подъемно-транспортного оборудованияДолжник оказывает услуги по монтажу и ремонту подъемно-транспортного оборудованияФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Пятерым работникам ООО «Череповецкие эскалаторы» полностью выплатили долг по зарплате. Еще 3 человека получили деньги частично. Как рассказали в пресс-службе УФССП, в ОСП №1 по городу металлургов на данное юридическое лицо заведено 9 производств. Приставы подняли документацию должника и взыскали по дебиторской задолженности больше 520 тысяч рублей.

Напомним, что должник оказывает услуги по монтажу, ремонту и техобслуживанию подъемно-транспортного оборудования.

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