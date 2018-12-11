2018-12-11T12:32:44+03:00
Происшествия

Более 3,5 миллионов украл вологодский управляющий у клиентов банка

ЧП произошло в вытегорском отделении «Россельхозбанка»
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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За присвоение чужих денег он отсидит около 3 летЗа присвоение чужих денег он отсидит около 3 летФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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41-летний мужчина украл со счетов клиентов более 3,5 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, местный житель Вытегры занимал должность управляющего «Россельхозбанка». Используя служебное положение, осенью 2016 года он присвоил у клиентки более 1,5 миллионов рублей. Еще 2 миллиона он «прихватил» , подделав подписи одного из клиентов кредитного учреждения в расходных кассовых ордерах.

Через несколько месяцев обман вскрылся и банк возместил ущерб одному из клиентов. Однако бывшему управляющему операционным офисом Санкт-петербургского регионального филиала АО «Россельхозбанк» не удалось избежать ответственности. Мужчина приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также суд взыскал с АО «Россельхозбанк» в пользу потерпевшей 1 560 000 рублей.

Сейчас приговор в законную силу не вступил.

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