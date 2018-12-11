2018-12-11T12:03:02+03:00
Дом. Семья

Новогодние акции и скидки разработают вологодские бизнесмены

Особое внимание должны уделить малообеспеченным семьям, пенсионерам и ветеранам
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Украшения планируется покупать централизованноУкрашения планируется покупать централизованноФото: Мария ЛЕНЦ
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Во всех городах и селах Вологодской области к Новому году появятся скидки на продукты питания и другие аукционные товары. Особое внимание власти посоветовали уделить детям из малообеспеченных семей, пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной войны.

«Новый год – это праздник, который отмечают все вне зависимости от возраста. Поэтому мы должны сделать его ярким и запоминающимся, создать у людей позитивное настроение. Прошу организовать новогодние и рождественские ярмарки, на которых будут представлены вологодские продукты и товары без торговых наценок», - обратился губернатор к главам районов и к представителям райпотребсоюзов.

С этого года в магазинах будет еще один сюрприз. Если сейчас торговые залы продавцы и администрация украшают сами, то к 2019 году архитекторы разработают единую концепцию праздничного убранства. А украшения планируют покупать централизованно.

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