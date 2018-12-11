Снять стресс помогут врачи на «Телефоне здоровья» в Вологде

11 Дек. 11:10 2018-12-11T11:10:18+03:00

Для выброса эмоций тоже есть особые упражнения Фото: Иван ПРОХОРОВ

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В среду, 12 декабря, звонки принимает врач-дерматовенеролог Татьяна Потапова. Заместитель главного врача областного КВД проконсультирует по грибку на ногтях и «зимними» проблемами с кожей.

В четверг, 13 декабря, вологжане могут обратиться за практическими советами и узнать, как справиться со стрессом. Медицинский психолог Ирина Коротаева поможет освободиться от отрицательных эмоций и восстановить положительный эмоциональный фон.

Как сообщили в Центре медпрофилактики по Вологодской области, позвонить можно по телефону: (8172) 72-00-60 с 15 до 16 часов.