2018-12-11T11:10:18+03:00
Здоровье

Снять стресс помогут врачи на «Телефоне здоровья» в Вологде

Также речь пойдет проблемах с кожей зимой
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Для выброса эмоций тоже есть особые упражненияДля выброса эмоций тоже есть особые упражненияФото: Иван ПРОХОРОВ
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В среду, 12 декабря, звонки принимает врач-дерматовенеролог Татьяна Потапова. Заместитель главного врача областного КВД проконсультирует по грибку на ногтях и «зимними» проблемами с кожей.

В четверг, 13 декабря, вологжане могут обратиться за практическими советами и узнать, как справиться со стрессом. Медицинский психолог Ирина Коротаева поможет освободиться от отрицательных эмоций и восстановить положительный эмоциональный фон.

Как сообщили в Центре медпрофилактики по Вологодской области, позвонить можно по телефону: (8172) 72-00-60 с 15 до 16 часов.

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