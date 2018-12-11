2018-12-11T10:30:47+03:00
Общество

Вологодские пенсионеры стали первыми на Северо-Западе

И вторыми - в России
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
Поделиться:
Пожилая женщина занимается йогойПожилая женщина занимается йогойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

По итогам 2018 года пенсионеры Вологодчины заняли первое место по Северо-Западу и второе в России. Активность и успешность пожилых людей представлял на государственном уровне Союз пенсионеров. На заседание президиума общественной организации обсуждали бесплатное обучение компьютерной грамотности, проект «Спортивное долголетие» и всероссийский конкурс «Поединки хоров», где вологжане также показали лучшие результаты.

В правительстве Вологодской области рассказали, что отделение Союза пенсионеров России – постоянный участник областных и федеральных конкурсов, ежегодно выигрывает гранты и получает финансовую поддержку на реализацию проектов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24