Вологодские пенсионеры стали первыми на Северо-Западе

11 Дек. 10:30 2018-12-11T10:30:47+03:00

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По итогам 2018 года пенсионеры Вологодчины заняли первое место по Северо-Западу и второе в России. Активность и успешность пожилых людей представлял на государственном уровне Союз пенсионеров. На заседание президиума общественной организации обсуждали бесплатное обучение компьютерной грамотности, проект «Спортивное долголетие» и всероссийский конкурс «Поединки хоров», где вологжане также показали лучшие результаты.

В правительстве Вологодской области рассказали, что отделение Союза пенсионеров России – постоянный участник областных и федеральных конкурсов, ежегодно выигрывает гранты и получает финансовую поддержку на реализацию проектов.