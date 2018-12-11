2018-12-11T09:57:06+03:00
Общество

В Вологде 13 декабря проверят системы оповещения

Исправность системы также проверят через тв и радио
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Последний раз их проверяли 26 октябряПоследний раз их проверяли 26 октябряФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В четверг, 13 декабря, в областном центре проверят системы оповещения. С 10 часов до полудня во всех районах города завоют сирены, а по громкоговорителям объявят: «Внимание всем!» Также к звуковым сигналам добавят сообщения по телевиденью и радио. С экранов и из приемников вологжане услышат предупреждение о проверке оповещения.

Последний раз вологодские сирены проверяли 26 октября, одно из устройств признали неисправным и срочно отремонтировали. Сейчас в Вологде 42 громкоговорителя с радиусом действия от 300 до 500 метров.

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