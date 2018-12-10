Адвокат Гуслинского обжалует судебное решение

СЕГОДНЯ 19:40 2018-12-10T19:49:40+03:00

Бывшего чиновника задержали в марте прошлого года по обвинению в получении взятки

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Решение Вологодского городского суда обжалуется в следующей инстанции. Адвокат бывшего замгубернатора Николая Гуслинского подал жалобу в областной суд, добиваясь смягчения приговора. 22 ноября было вынесено решение, что подсудимый должен заплатить крупный штраф в 85 миллионов рублей и отбывать 8 лет в колонии строгого режима.

27 ноября представитель Николая Гуслинского получил копию и в течение 10 дней обжаловал решения суда.

Добавим, что прокуратура также недовольна постановлением и требует ужесточить наказание: после освобождения лишить осужденного права занимать госдолжности в течение 3 лет и конфисковать имущество на уплату долга.

Бывшего чиновника задержали в марте прошлого года по обвинению в получении взятки более 16 миллионов рублей. Среди объектов – квартира в Вологде, стоимостью около 6 миллионов, дача с мебелью, бытовая техника и автомобиль BMW.

22 ноября суд признал его виновным, но решение все еще не вступило в законную силу.