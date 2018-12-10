2018-12-10T19:49:40+03:00
Происшествия

Адвокат Гуслинского обжалует судебное решение

Бывшего чиновника задержали в марте прошлого года по обвинению в получении взятки
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
Поделиться:
22 ноября суд признал его виновным22 ноября суд признал его виновнымФото: Светлана МАРКОВА
Изменить размер текста:

Решение Вологодского городского суда обжалуется в следующей инстанции. Адвокат бывшего замгубернатора Николая Гуслинского подал жалобу в областной суд, добиваясь смягчения приговора. 22 ноября было вынесено решение, что подсудимый должен заплатить крупный штраф в 85 миллионов рублей и отбывать 8 лет в колонии строгого режима.

27 ноября представитель Николая Гуслинского получил копию и в течение 10 дней обжаловал решения суда.

Добавим, что прокуратура также недовольна постановлением и требует ужесточить наказание: после освобождения лишить осужденного права занимать госдолжности в течение 3 лет и конфисковать имущество на уплату долга.

Бывшего чиновника задержали в марте прошлого года по обвинению в получении взятки более 16 миллионов рублей. Среди объектов – квартира в Вологде, стоимостью около 6 миллионов, дача с мебелью, бытовая техника и автомобиль BMW.

22 ноября суд признал его виновным, но решение все еще не вступило в законную силу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вологде девочка пыталась украсть одежду из магазина на Окружном шоссе
ХК "Северсталь" расстался с вратарем
Пьяный дрифтер протаранил магазин
«Черный лесоруб» из под Бабаево попался на чаге
Молодой вологжанин попался с амфетамином
21-летняя псковичка продала в Вологду новорожденную дочку
Череповецкие приставы со скандалом закрыли ломбард
В Череповце осужден москвич, изнасиловавший женщину на трассе
Нетрезвый сямженский водитель вез на футбольный турнир школьников
Колумбийская полиция пересядет на череповецкие вездеходы
Две девушки-подростка пропали под Череповцом
11-летний мальчик в Череповце выпал из окна
В Вологодской области разыскивается мама с 7-летним мальчиком
9 декабря в Вологодской области ожидается гололед
В Вологде открылся каток на стадионе «Динамо»
Центральную площадь Череповца украсит новая иллюминация
Главную елку Вологды поставили на площади Революции