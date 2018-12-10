2018-12-10T19:19:22+03:00
Общество

В Вологде девочка пыталась украсть одежду из магазина на Окружном шоссе

Ее задержали продавцы и сдали полиции
Иван Чухнин
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В Вологде вневедомственная охрана задержала воровку в магазине модной одежды.

Инцидент случился в торговом центре на Окружном шоссе.

Работники магазина одежды сами вызвали наряд вневедомственной охраны. Дело в том, что одна из покупательниц загрузила товар в рюкзак и пошла мимо кассы.

Как выяснилось, вологжанка 2002 года рождения подобрала целый комплект одежды: выбрала юбку, свитер и шарф. Сумма ущерба составила более 2,5 тысяч рублей.

В примерочной она сумела снять антикражное устройство. Но бдительность продавцов не позволила девушке бесплатно приодеться.

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