ХК "Северсталь" расстался с вратарем

10 Дек. 18:49 2018-12-10T18:52:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Договор с Сергеем Магариловым был прекращен по соглашению сторон.

Как сообщает пресс-служба ХК «Северсталь», Сергей Магарилов выступал за череповецкую команду на протяжении двух сезонов. В этом сезоне он защищал ворота череповчан в шести матчах.

В его кармане был контракт до 30 апреля 2019 года. Но все договоренности рухнули. По всей видимости, это случилось потому, что 33-летний вратарь имеет низкий показатель полезности (-8+0).

На днях хоккейный клуб поместил Магарилова в список отказов.

Заявок на него не последовало. Результатом стало расторжение контракта.