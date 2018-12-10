Пьяный дрифтер протаранил магазин

10 Дек. 17:30 2018-12-10T17:30:30+03:00

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Росгвардия прибыла ловить воров: ночью сработала сигнализация в одном из магазинов на улице Ленинградской в Вологде. То, что они увидели, изумило их. В поднятой тревоге виновата оказалась... отечественная легковушка.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, инцидент произошел 10 декабря около часа ночи.

К магазину выехал наряд вневедомственной охраны. Уже на месте происшествия гвардейцы заметили отъезжавшую от торговой точки автомашину. У ВАЗ-2114 была разбита передняя часть, а, судя по следам от колес, она врезалась в стену здания магазина.

Бойцы задержали подозрительную машину. В ней находились 30-летний водитель и его 27-летний товарищ.

Сидевший за рулем пояснил, что катался по ночной Вологде и решил подрифтовать. К слову, дрифтер – это человек, который не только не боится резких поворотов и экстрима, но и владеет определёнными техниками управления автомобилем. Видимо, автомобилист чувствовал себя профессионалом. Он, заблокировав колеса тормозами, сделал резкий поворот.

Однако расчёт управляемого заноса оказался неточным: машину унесло с проезжей части, она врезалась здание.

Как поняли стражи порядка, водитель был не трезв. Они вызвали сотрудников ДПС. Гонщику это очень не понравилось, так что они пытались сопротивляться.

В конце концов, дебоширы, к слову с небезупречной репутацией - они уже не раз попадали в поле зрения органов УМВД, были переданы в руки полицейских.

За попытку оставить место ДТП, за вождение в нетрезвом виде и за сопротивление представителям силовых структур придется отвечать. Им грозит административная, а, возможно, и уголовная ответственность.