2018-12-10T15:44:20+03:00
Происшествия

«Черный лесоруб» из под Бабаево попался на чаге

Мужчина может заплатить штраф в полмиллиона
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Он нарубил березок на четверть миллионаОн нарубил березок на четверть миллионаФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
Изменить размер текста:

Свежую делянку близ деревни Керняшово обнаружил местный лесник. В Бабаевском районе срубили около 25 кубометров леса. На березах были свежие спилы, и мужчина обратился с заявлением в полицию. По предварительным подсчетам, ущерб от действий «черного лесоруба» составил порядка четверти миллиона рублей.

Под подозрение попал 59-летний сельчанин. Он рассказал, что срубал березки, чтобы собрать чагу. Он продал древесного гриба на 6 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, лесорубу придется заплатить крупный штраф в 500 тысяч рублей, и, возможно, получить срок. Расследование уголовного дела продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24