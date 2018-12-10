«Черный лесоруб» из под Бабаево попался на чаге
Мужчина может заплатить штраф в полмиллиона
Он нарубил березок на четверть миллионаФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Свежую делянку близ деревни Керняшово обнаружил местный лесник. В Бабаевском районе срубили около 25 кубометров леса. На березах были свежие спилы, и мужчина обратился с заявлением в полицию. По предварительным подсчетам, ущерб от действий «черного лесоруба» составил порядка четверти миллиона рублей.
Под подозрение попал 59-летний сельчанин. Он рассказал, что срубал березки, чтобы собрать чагу. Он продал древесного гриба на 6 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе УМВД, лесорубу придется заплатить крупный штраф в 500 тысяч рублей, и, возможно, получить срок. Расследование уголовного дела продолжается.