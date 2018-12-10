Молодой вологжанин попался с амфетамином
Возбуждено уголовное дело
Фото из архива Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте
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23-летний вологжанин пытался скрыться в подъезде одного из многоквартирных домов в центре города. Странный парень был задержан и осмотрен полицейскими. У молодого человека сотрудники обнаружили порошкообразное вещество. По данным УМВД по Вологодской области, эксперты определили, что 9 граммов белого вещества – это амфетамин. Найденная смесь предназначалась для дальнейшей продажи.
Сейчас возбуждено уголовное дело. За покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.