2018-12-10T14:40:54+03:00
Происшествия

Молодой вологжанин попался с амфетамином

Возбуждено уголовное дело
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Фото из архива Вологодского линейного отдела МВД России на транспортеФото из архива Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте
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23-летний вологжанин пытался скрыться в подъезде одного из многоквартирных домов в центре города. Странный парень был задержан и осмотрен полицейскими. У молодого человека сотрудники обнаружили порошкообразное вещество. По данным УМВД по Вологодской области, эксперты определили, что 9 граммов белого вещества – это амфетамин. Найденная смесь предназначалась для дальнейшей продажи.

Сейчас возбуждено уголовное дело. За покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

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