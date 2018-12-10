21-летняя псковичка продала в Вологду новорожденную дочку

10 Дек. 14:10 2018-12-10T15:47:18+03:00

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За «торговлю людьми» будет осуждена 21-летняя жительница Пскова. Молодая мама продала в Вологду свою новорожденную дочку. Как выяснили следователи, о сделке обе женщины договорились заранее. Они списались по интернету в соцсетях, оговорили цену и ждали рождения крохи. После выписки из роддома 46-летняя вологжанка купила девочку.

Как рассказали наши коллеги из Пскова, малышка передана на попечение врачей, все фигуранты дела задержаны. Сейчас девочке ничего не угрожает.

За торговлю людьми на подозреваемую заведено уголовное дело. Расследование продолжается.