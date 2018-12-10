2018-12-10T13:44:26+03:00
Происшествия

Череповецкие приставы со скандалом закрыли ломбард

Организация задолжала 12 тысяч рублей
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Организация оказалась на улицеОрганизация оказалась на улицеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ломбард на улице Горького в городе металлургов не захотел уехать из помещения по просьбе собственника. Хозяину пришлось подавать в суд на необязательных клиентов, которые перестали платить за аренду. На суде выяснилось, что у организации числились около 12 тысяч долга и перед государственными ведомствами - налоговой службой и соцстрахом.

По решению суда приставы возбудили исполнительное производство и потребовали их съехать. Однако администрация ломбарда не приняла во внимание предъявленные требования и продолжала работать на прежнем месте. Тогда приставам исполнителям пришлось выдворять постояльцев из чужого помещения. Они арестовали сейф в котором как раз была необходимая сумма для погашения долгов и опечатали здание.

За неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера частным предпринимателям придется заплатить штраф.

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