Череповецкие приставы со скандалом закрыли ломбард

10 Дек. 13:41 2018-12-10T13:44:26+03:00

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Ломбард на улице Горького в городе металлургов не захотел уехать из помещения по просьбе собственника. Хозяину пришлось подавать в суд на необязательных клиентов, которые перестали платить за аренду. На суде выяснилось, что у организации числились около 12 тысяч долга и перед государственными ведомствами - налоговой службой и соцстрахом.

По решению суда приставы возбудили исполнительное производство и потребовали их съехать. Однако администрация ломбарда не приняла во внимание предъявленные требования и продолжала работать на прежнем месте. Тогда приставам исполнителям пришлось выдворять постояльцев из чужого помещения. Они арестовали сейф в котором как раз была необходимая сумма для погашения долгов и опечатали здание.

За неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера частным предпринимателям придется заплатить штраф.