В Череповце осужден москвич, изнасиловавший женщину на трассе
Он получил более 5 лет строгого режима
Он был судим ранее за аналогичное преступлениеФото: Евгения ГУСЕВА
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В августе житель Москвы предложил подвести женщину и по дороге надругался над пассажиркой. Как сообщили в следственном управлении, 30 –летний мужчина признан виновным за изнасилование и другие насильственные действия сексуального характера. Как выяснили следователи, череповчанка возвращалась домой с дачи, когда перед ней остановился автомобиль. Водитель предложил подвести, но изнасиловал и оставил в кювете у трассы. Вскоре его задержали в Подмосковье. Оказалось, что он был судим ранее за аналогичное преступление.
В итоге Череповецкий городской суд приговорил его к 5 годам 3 месяцам колонии строгого режима.