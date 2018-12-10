В Череповце осужден москвич, изнасиловавший женщину на трассе

10 Дек. 13:05 2018-12-10T13:05:18+03:00

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В августе житель Москвы предложил подвести женщину и по дороге надругался над пассажиркой. Как сообщили в следственном управлении, 30 –летний мужчина признан виновным за изнасилование и другие насильственные действия сексуального характера. Как выяснили следователи, череповчанка возвращалась домой с дачи, когда перед ней остановился автомобиль. Водитель предложил подвести, но изнасиловал и оставил в кювете у трассы. Вскоре его задержали в Подмосковье. Оказалось, что он был судим ранее за аналогичное преступление.

В итоге Череповецкий городской суд приговорил его к 5 годам 3 месяцам колонии строгого режима.