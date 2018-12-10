Нетрезвый сямженский водитель вез на футбольный турнир школьников

СЕГОДНЯ 11:57 2018-12-10T11:58:00+03:00

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В Верховажье на улице Смидовича инспектор ДПС остановил «Газель», где находились школьники. Дело в том, что поведение водителя микроавтобуса ему показалось подозрительным.

При проверке документов подозрения инспектора ГИБДД усилились и он предложил водителю пройти медицинское освидетельствование. Оно показало, что водитель нетрезв. Об этом ЧП сообщает УМВД по Вологодской области.

В остановленной Газели находились юные спортсмены. Девять подростков в возрасте от 14 до 16 лет приехали из села Сямжа в Верховажье, где проходил футбольный турнир.

Согласно закону, на водителя был составлен протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП - управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. За это правонарушение вологжанину грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок до 2 лет.

Однако этим дело, по все видимости, не ограничится. Смертельной опасности подвергались несовершеннолетние.

Поэтому, как сообщает Город Во, составлены протоколы по ст. 12.31 КоАП (нарушение правил выпуска на линию транспортного средства), и по ч. 4 ст. 12.23 (организованная перевозка группы детей автобусами, не соответствующими требованиям).

За это водителю грозит еще один штраф - в 3 тысячи рублей. Должностному лицу, выпустившему "Газель" на линию, грозит штраф 25 тысяч рублей, а организации - 100 тысяч рублей.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).