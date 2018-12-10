Колумбийская полиция пересядет на череповецкие вездеходы

10 Дек. 11:34 2018-12-10T11:34:19+03:00

На них стражи порядка будут бороться с наркоторговцами

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Партия гусеничных вездеходов череповецкого производства поступила на вооружение правоохранительных органов Колумбии.

О том, что на вездеходах, произведенных в Череповце, будут работать колумбийские полицейские, сообщило Агентство городского развития. Такая техника нужна, чтобы выявлять незаконные плантации, на которых выращиваются растения для производства наркотиков.

Гусеничная техника имеет хорошую проходимость и оснащена навесным оборудованием, которое уничтожает посадки.

Как пояснили специалисты предприятия, специально для Колумбии ришлось внести несколько конструктиивных изменений. На вездеходах установлены усиленные рычаги подвески и исключен малый контур системы охлаждения двигателя. Кроме того, на машины установлена улучшенная система кондиционирования.

Череповецкие вездеходы «Тингер» стали визитной карточкой города металлургов. Они поставляются на рынки Европы, Азии, Америки и Австралии. В России эти машины используют сотрудники МЧС, газовые и нефтяные компании.