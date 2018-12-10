Две девушки-подростка пропали под Череповцом

10 Дек. 11:09 2018-12-10T12:29:40+03:00

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Две несовершеннолетние девушки разыскиваются под Череповцом. Анастасия Большакова и Елизавета Маркова ушли из дома два дня назад. Последний раз их видели по месту жительства в деревне Ванеево в субботу, 8 декабря, около 4 часов вечера. Светлана Карпунина пишет в соцсетях, что девушки могут появиться в гипермаркетах «Макси», «Июнь»: «ВНИМАНИЕ! Череповец! #Пропалиподростки. Требуется распространение информации

Огромная просьба обратить внимание, могут находится в торговых центрах».

Как пишут очевидцы, девушек видели в городе металлургов: «Вчера, 09.12.18г. С утра примерно в 11:30 сидели в 1 подъезде по пр. Победы д.129, мусорили (ели семечки) когда мы вышли, то предложили за собой убрать, они согласились. Я у них спросила, что они здесь делают? ответили что кого-то ждут, через несколько минут пришли 2 молодых человека и они ушли....»

Добавим, что поиски организованы поисково-спасательным отрядом «Азимут». Просьба ко всем, кто имеет какие-либо сведения о судьбе подростков, позвонить по номерам: 8-911-518-33-66, либо 02