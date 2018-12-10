11-летний мальчик в Череповце выпал из окна
Ребенок разбился насмерть
Полиция опрашивает свидетелей трагедииФото: Евгения ГУСЕВА
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Череповецкий мальчишка сорвался с окна 9-го этажа. ЧП произошло очень рано, сегодня, 10 декабря, его тело прохожие заметили в 6 часов утра. На улицу Командарма Белова вызвали скорую, но было уже поздно – ребенок разбился насмерть.
Сейчас проводится следственная проверка, выясняются причины произошедшего и ведется опрос свидетелей. Также на данный момент не известно, где в момент падения юного череповчанина находились его родители.