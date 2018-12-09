В Вологодской области разыскивается мама с 7-летним мальчиком

СЕГОДНЯ 14:32 2018-12-09T14:32:06+03:00

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27-летняя женщина с ребенком пропала под Вологдой. 3 декабря они ушли из дома из деревни Кузнецово Сокольского района. Бабушка мальчика рассказала, что ее дочь с сыном уехали около 6 часов вечера в неизвестном направлении и до сих пор о их нахождении ничего не известно.

Приметы пропавших:

Мотрунич Вячеслав Викторович, 7 лет, телосложение худощавое, был одет: в трикотажную шапку с эмблемой, в удлиненную синюю куртку с капюшоном на меху, в утепленные синие штаны, коричневые сапоги дутыши с белой подошвой и черные перчатки на липах.

27-летняя Колпакова Виктория Викторовна была одета в красные куртку и шапку, в голубые рваные джинсы, красные сапоги. Женщина взяла с собой коричневый рюкзак.

Как рассказали «КП» в областном УМВД, сейчас пропавшие вологжане объявлены в розыск. При получении сведений о судьбе молодой вологжанки с сыном просят срочно позвонить в полицию: 02 или 112.