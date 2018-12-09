9 декабря в Вологодской области ожидается гололед
Минусовые температуры продолжат падать
Самое время слепить снеговикаФото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня, 9 декабря, в Вологодской области столбик термометра опустится до – 12 °. Днем будет немного теплее - 8 ° С. Как сообщает региональный гидрометцентр, днем в большинстве районов пройдет мокрый снег, ветер будет умеренный от 6 до 11 метров в секунду. В ближайшие дни в 35-м регионе по-прежнему будет облачно и снежно.
Синоптики просят автомобилистов быть особенно внимательными на поворотах и открытых участках трассы – возможны гололедица, заносы и снежный накат.