2018-12-09T12:59:45+03:00
Общество

В Вологде открылся каток на стадионе «Динамо»

Всего этой зимой будет работать 8 бесплатных ледяных площадок
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Массовые катания открыты на улице ПушкинскойМассовые катания открыты на улице ПушкинскойФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В субботу на улице Пушкинской, 43 открылся центральный каток Вологды. Выйти на первый лед на стадионе «Динамо» можно с 2 часов дня до 9 вечера. Катание под открытым небом – платное. Оно стоит для горожан 100 рублей, но, как и в прошлом году, для многодетных семей предусмотрены скидки до 50 рублей. Также без всякой оплаты на лед могут выйти дети до 7 лет с одним из взрослых.

Добавим, что по субботам действует акция по бесплатному катанию на стадионе «Витязь». Как рассказали в горадминистрации, всего этой зимой в Вологде будет работать 8 бесплатных катков.

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