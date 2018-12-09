2018-12-09T12:19:00+03:00
Дом. Семья

Центральную площадь Череповца украсит новая иллюминация

Контракт заключали с иногородней фирмой-поставщиком
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Фото: Никита СаттаровФото: Никита СаттаровФото: vk.com
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Около нового фонтана на площади Молодежи в Череповце появится новогодняя иллюминация. Электрические украшения, гирлянды, шары и звезды будут иметь световые консоли с логотипом «Северстали». Как рассказал нашим коллегам из городаЧе гендиректор дивизиона Вадим Германов, контракт с иногородней фирмой-поставщиком уже заключен, установка и подключение к электросетям произойдет в ближайшее время, сразу же после украшения новогодней ели.

Напомним, что площадь у Дворца металлургов в Череповце этим летом была реконструирована.

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