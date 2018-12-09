Главную елку Вологды поставили на площади Революции
Новогоднюю красавицу уже начали украшать
Это 17-я ель, установленная для новогоднего торжестваФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Сегодня, 9 ноября, начали украшать главную новогоднюю ель областной столицы. Накануне 20-метровая красавица была поставлена на центральной площади города. Она родилась в северных лесах в 150 километрах от Вологды. Около 3 часов дня приехала пл. Революции. Как рассказали в городской администрации корреспонденту «Комсомольской правды», это уже 17-я ель, установленная и украшенная для новогоднего торжества в микрорайонах города.