2018-12-08T15:35:45+03:00
Общество

На 20% вологодских УК и ТСЖ заведены протоколы

20% управляющих компаний Вологды не выполняют свои обязательства по вывозу и уборке мусора
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: администрация города Вологды
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Администрация Вологда предъявила претензии к уборке и вывозу мусора управляющим компаниям и ТСЖ. Одна пятая организаций не выполняет свои обязтельства.

Не должно быть грязи на контейнерной площадке, мусор в контейнерах и рядом должен убираться каждый день. Специалисты каждый день проверяют соблюдение норм.

За последнее полугодие составлено 411 протоколов в отношении недобросовестных УК и ТСЖ. Штрафы для них могут доходить до 50 тысяч рублей. Некоторые УК не оплачивают коммунальные услуги, за это перевозчики просто забирают свои мусорные баки.

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