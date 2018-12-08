На 20% вологодских УК и ТСЖ заведены протоколы

8 Дек. 15:35 2018-12-08T15:35:45+03:00

20% управляющих компаний Вологды не выполняют свои обязательства по вывозу и уборке мусора

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Администрация Вологда предъявила претензии к уборке и вывозу мусора управляющим компаниям и ТСЖ. Одна пятая организаций не выполняет свои обязтельства.

Не должно быть грязи на контейнерной площадке, мусор в контейнерах и рядом должен убираться каждый день. Специалисты каждый день проверяют соблюдение норм.

За последнее полугодие составлено 411 протоколов в отношении недобросовестных УК и ТСЖ. Штрафы для них могут доходить до 50 тысяч рублей. Некоторые УК не оплачивают коммунальные услуги, за это перевозчики просто забирают свои мусорные баки.