Жителей череповецкого Дома милосердия спасли от пожара

8 Дек. 15:10 2018-12-08T15:10:39+03:00

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В минувшую пятницу пожарным пришлось в течении часа тушить баню 80 кв.м - 8 машин и 27 специалистов были брошены противостоять стихии. Из 72 постояльцев никто не пострадал.

По показаниям пресс-службы областного МЧС, выгорела вся отделка второго этажа, на первом тоже теперь необходим ремонт. Ущерб на данный момент оценивают в сотню тысяч рублей. Причиной пожара называют поломку печи.