На Кирилловском шоссе в страшном ДТП искорежило три автомобиля

8 Дек. 14:56 2018-12-08T14:56:10+03:00

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Страшное ДТП произошло на Кирилловском шоссе в Череповце в минувшую пятницу, около 20.50. ЧП случилось у заправки, рядом с постом ГИБДД, на въезде в город. Специалисты описывают случившееся так: 32-летний водитель автомобиля "Фольксваген Пассат" пошел на обгон, выехал на встречку, где въехал в грузовик "МАН" с прицепом и от удара вылетел на другую полосу, где мчался "Ниссан".

Водителся "Фольксвагена" госпитализировали с серьезными повреждениями.