Шекснинская курочка вернется на прилавки

СЕГОДНЯ 18:15 2018-12-07T18:17:26+03:00

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С января наступающего года «Шекснинская птицефабрика» обещает восстановить докризисные мощности. Это порядка тысячи тонн мяса птицы в неделю. Сейчас на предприятии сохранен коллектив птицеводов и технологов с уникальными специфическими знаниями. Для восстановления на предприятие принято 350 работников, а руководителем стал предприниматель, имеющий уникальный опыт работы в птицеводстве. Аварийные помещения отремонтированы, начали работать инкубаторы.

Напомним, что вологодская птицефабрика банкротится с 2013 года. С ноября 2016-го производство передали ООО «Паритет Вятка». Оставив миллионные долги, общество отстранено от производства, возбуждено несколько уголовных дел.