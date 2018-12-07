Пьяная череповчанка испортила машину директора ресторана
Пьяная череповчанка накануне ночью рассердилась на машину. 6 декабря она отдыхала в ресторане на улице Комарова и после двух часов ночи решила завершить праздник. Женщина была сильно не в духе и направилась к выходу. Пройти по прямой ей помешала иномарка. «Шкода Октавия» задела и ушибла девушку, отчего та явно на нее обиделась и стала пинать машину. На камерах видеонаблюдения видно, как дама начала царапать кузов и ругаться.
Хозяин авто, директор ресторана, вызвал бойцов Росгвардии. Вневедомственная охрана задержала и доставила агрессивную посетительницу в ближайший отдел полиции. 28-летняя женщина уже была судима за преступления против личности.
Сейчас по произошедшему инциденту ведется проверка.