В череповецком боксе обгорела «Волга» и ее хозяин

7 Дек. 15:59 2018-12-07T16:00:48+03:00

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Хозяин «Волги» 2000-го года выпуска обгорел в пожаре. Мужчина в гаражном боксе сваривал детали и неожиданно горячий металл попал на деревянный настил. Пламя стало распространяться по гаражному боксу, а когда его заметил владелец гаража было уже поздно. Дым валил из помещения, и «Волга» горела открытым пламенем. В соседних боксах также стояла дымовая завеса.

Сегодня, 7 декабря, без пятнадцати десять вызов поступил на пульт дежурного. Через 7 минут с Моченкова, 19 в ГСК № 597 на улицу Городского Питомника прибыли пара автоцистерн, автоштаб и 11 спасателей. 61-летнего череповчанина пришлось буквально выносить из закрытого помещения. Он надышался угарным газом и с ожогами рук 1-2 степени и 3%-ным ожогом лица был доставлен на скорой помощи в медсанчасть «Северстали» на ожоговое отделение.

Ликвидировать возгорание удалось около 10 часов 15 минут. Сгорела вся внутренняя отделка помещения, сумму ущерба оценили в 200 тысяч рублей.

Как разъяснили в 2-й отряд ФПС по Вологодской области, в гараже находились 50-литровые баллоны с газом. Если бы они взорвались, то были бы разрушены соседние гаражные боксы и погиб пострадавший владелец автомобиля. Однако трагедии удалось избежать.