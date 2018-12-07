В Вологде закрыли притон разврата

СЕГОДНЯ 14:58 2018-12-07T15:01:10+03:00

За занятия проституцией на девочек возбудили уголовное дело Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

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Публичный дом под легальной вывеской прикрыли в областном центре. Официально помещение арендовалось под массажный салон.

За занятия проституцией на девочек возбудили уголовное делоФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

За занятия проституцией на девочек возбудили уголовное делоФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

За занятия проституцией на девочек возбудили уголовное делоФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Девочки в белых махровых халатиках встречали посетителей в одном из домов на улице Беляева. Красная прихожая, коричневая приемная и бежевые пестрые комнаты с занавесками имели налет дешевизны. Неказистый салон оставался в тени, а на здании не размещалось рекламных плакатов, баннеров и вывесок. Зато по периметру заведения прохожих и всех гостей фиксировали видеокамеры.

В пресс-службе УМВД «Комсомольской правде» рассказали, что оперативники установили факты систематического оказания услуг «сексуального характера». На момент облавы сыщики задержали трех «массажисток» от 25 до 34 лет.

За занятия проституцией на девочек возбудили уголовное делоФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

За занятия проституцией на девочек возбудили уголовное делоФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

За занятия проституцией на девочек возбудили уголовное делоФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Расследование продолжается, по фактам организации занятий проституцией возбуждено уголовное дело.