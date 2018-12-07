2018-12-07T14:03:17+03:00
Происшествия

На служебное преступление пошла начальница грязовецкой почты

Бывшая руководительница присвоила почти 134 тысячи рублей
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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Одна из ревизий поставила точку на карьере 32-летней начальницы почтового отделения в Грязовце. В кассе обнаружилась недостача более чем на 35 тысяч рублей. Следственные действия помогли выяснить, что женщина продавала посетителям товар и небольшую часть денег от общей стоимости складывала себе в карман. В итоге от реализации дешевой продукции: шампуней, порошков, продуктов питания и др. она присвоила еще 98 тысяч рублей.

«Почта России» заявила о произошедшем, и по факту присвоения и растраты чужого имущества полиция возбудила уголовное дело. Сейчас следователи выясняют обстоятельства и мотивы инцидента. Начальница почтового отделения в Грязовце отстранена от должности, расследование продолжается.

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