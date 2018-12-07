Вологжанин сел за решетку за неуплату 40 штрафов

СЕГОДНЯ 13:24 2018-12-07T16:11:26+03:00

Сумма увеличилась, а предыдущие наказания все еще не отменены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Вытегре любитель пьяных прогулок 40 раз попался полицейским. Стражи правопорядка каждый раз его штрафовали и писали протоколы. В итоге у гражданина накопилось 40 тысяч долгов. Районный суд наказал нарушителя обязательным работами и наложил административный арест.

Однако вытегору было море по колено, и он абсолютно не собирался обращать внимание на исполнительную структуру власти. За это время приставы написали 16 протоколов за неуплату штрафов. Суд еще раз рассмотрел административные материалы о правонарушениях и назначил по каждому случаю 20 часов обязательных работ. В итоге мужчина уже должен был отработать 320 часов, заплатить 40 тысяч рублей, плюс судебные издержки.

Такого рода наказание оппонента не впечатлило, и он просто никуда работать не пошел, платить не стал и благополучно дожил до очередного суда. В этот раз местного нарушителя арестовали. Теперь ближайшие девять дней он проведет за решеткой.

Сумма увеличилась, а предыдущие наказания все еще не отменены.