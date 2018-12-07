В Великом Устюге разбилась Приора с пять юными вологжанами
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ДТП с участием пяти молодых людей произошло 7 декабря, около 00:20 в Великом Устюге.
На перекрестке улицы Кооперативная и Советского проспекта автомобиль ВАЗ «Приора» на скорости врезался в столб электропередач. По предварительной информации, 19-летний водитель не учел дорожных условий и не справился с управлением.
В салоне находилось пять человек. Молодые люди - водитель и его два товарища 18 и 19 лет, - попали в больницу.
Еще две девушки - школьница 2003 года рождения и девушка 2001 года рождения, - также получили травмы.
О ДТП сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.