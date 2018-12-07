В Великом Устюге разбилась Приора с пять юными вологжанами

7 Дек. 12:24 2018-12-07T12:26:07+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП с участием пяти молодых людей произошло 7 декабря, около 00:20 в Великом Устюге.

На перекрестке улицы Кооперативная и Советского проспекта автомобиль ВАЗ «Приора» на скорости врезался в столб электропередач. По предварительной информации, 19-летний водитель не учел дорожных условий и не справился с управлением.

В салоне находилось пять человек. Молодые люди - водитель и его два товарища 18 и 19 лет, - попали в больницу.

Еще две девушки - школьница 2003 года рождения и девушка 2001 года рождения, - также получили травмы.

О ДТП сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.