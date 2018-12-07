2018-12-07T11:12:11+03:00
Недвижимость

С нового года у вологжан будет новый энергопоставщик

Долги все равно придется платить
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Платить в феврале нужно уже будет по новым реквизитамПлатить в феврале нужно уже будет по новым реквизитамФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 января 2019 года поставлять электроэнергию будет ООО «Северная сбытовая компания». Решение было принято 29 ноября приказом Минэнерго России. Как рассказали в ПАО «МРСК Северо-Запада», после отстранения компании Вологдасбыта с апреля до 31 декабря функции поставщика исполняет МРСК Северо-Запада.

Декабрьские квитанции придут потребителям в январе. В следующем месяце вологжанам нужно будет платить уже по новым реквизитам. Электроэнергия, потреблённая абонентами до 00 часов 1 января 2019 года, подлежит оплате в адрес МРСК Северо-Запада. Также передача статуса не снимает ответственности в погашении задолженности перед МРСК Северо-Запада.

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