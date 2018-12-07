С нового года у вологжан будет новый энергопоставщик
С 1 января 2019 года поставлять электроэнергию будет ООО «Северная сбытовая компания». Решение было принято 29 ноября приказом Минэнерго России. Как рассказали в ПАО «МРСК Северо-Запада», после отстранения компании Вологдасбыта с апреля до 31 декабря функции поставщика исполняет МРСК Северо-Запада.
Декабрьские квитанции придут потребителям в январе. В следующем месяце вологжанам нужно будет платить уже по новым реквизитам. Электроэнергия, потреблённая абонентами до 00 часов 1 января 2019 года, подлежит оплате в адрес МРСК Северо-Запада. Также передача статуса не снимает ответственности в погашении задолженности перед МРСК Северо-Запада.