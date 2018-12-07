Стали известны подробности поиска пропавших в Вологде школьников

СЕГОДНЯ 10:24 2018-12-07T14:24:08+03:00

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Вологодских "потеряшек" помог найти случайный прохожий. Мужчина прочитал информацию об 11 и 13-летних школьниках, которые накануне ушли из дома. На Окружном шоссе близ торгового центра он увидел похожих по описанию ребят. Они зашли погреться и пройтись по торговым точкам, а вологжанин сообщил в полицию.

Напомним, что информация об исчезновении детей и об их возврате прошла в вологодских сми накануне, 6 декабря. Как "КП" сообщала ранее, ученики 5-8 класса не ночевали дома. Все были из благополучных семей, на учете не состояли и позволили себе уйти впервые.