2018-12-06T19:07:14+03:00
Происшествия

Вологжанин снял деньги с чужого счета через телефон

16-летний мальчишка сам разблокировал найденный гаджет
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Полтора года полиция будет наблюдать за поведение школьникаПолтора года полиция будет наблюдать за поведение школьникаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Школьник из Вологды снял больше полутора тысяч рублей с чужого счета. Тайное хищение стало возможным, когда сообразительный мальчишка нашел чужой гаджет и подобрал к нему пароль. После 16-летний вологжанин перевел к себе на счет 1 600 рублей и снял всю сумму в ближайшем банкомате.

Полиция начала разбираться в произошедшем и через родителей вышла на юного подозреваемого. Он тут же сознался и рассказал, что успел потратить деньги.

На молодого человека возбудили уголовное дело. По решению суда ему назначен год лишения свободы условно. Еще полтора года он будет состоять на учете и должен вести себя примерно. Иначе его могут посадить на вполне реальный срок.

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