2018-12-06T19:07:14+03:00
Происшествия

Вологжанин снял деньги с чужого счета через телефон

16-летний мальчишка сам разблокировал найденный гаджет
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
Поделиться:
Полтора года полиция будет наблюдать за поведение школьникаПолтора года полиция будет наблюдать за поведение школьникаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Школьник из Вологды снял больше полутора тысяч рублей с чужого счета. Тайное хищение стало возможным, когда сообразительный мальчишка нашел чужой гаджет и подобрал к нему пароль. После 16-летний вологжанин перевел к себе на счет 1 600 рублей и снял всю сумму в ближайшем банкомате.

Полиция начала разбираться в произошедшем и через родителей вышла на юного подозреваемого. Он тут же сознался и рассказал, что успел потратить деньги.

На молодого человека возбудили уголовное дело. По решению суда ему назначен год лишения свободы условно. Еще полтора года он будет состоять на учете и должен вести себя примерно. Иначе его могут посадить на вполне реальный срок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вологде пропали трое подростков
Ночной пожар дотла спалил дачу череповчанки
Бдительная вологжанка раскрыла замысел мошенников
В Устюжне ВАЗ-2114 сбила насмерть 80-летнюю женщину
Ревнивец с наганом стрелял в босса своей жены
Мягкий приговор вынесли депутату-порнографу из Устюжны
Прокуратура встала на защиту вологодских санитарок
Вологодские антимонопольщики раскрыли «криминальное трио» мясоделов
Комнату отдыха на «Северстали» тушили 11 автоцистерн
Свалки Вологодчины увидели российские экологи
Дело о «саперной лопатке» рассматривают судьи Череповца
В Бабушкинском районе осудили монтажников из-за взорвавшегося котла
Автомобиль за 1,5 миллиона рублей планирует купить администрация Никольского района
Тысячи вологжан могут встретить Новый год без света и при свечах
У алиментщика из Череповца забрали иномарку
Интернет-мошенник из Великого Устюга обманывал россиян
В пожаре под Вологдой сгорел 52-летний мужчина
В Грязовце эвакуировали студентов техникума из горящего общежития
Крупный пожар в Шексне уничтожил одноэтажный дом и хозпостройки
Среднемесячные доходы вологжан упали на 8 %
Бесследно пропавшего Юрия Житова нашли под Вологдой
В Череповце разрешили выйти на лед Ягорбы и Шексны
ЧП на федеральной трассе Москва-Архангельск
Череповецкий мальчишка расплакался на встрече с Головиным во Франции
Более тридцати работ поступило на конкурс "Новогоднее волшебство"
Под окнами Правительства Вологодской области автомобиль сбил женщину