В Вологде пропали трое подростков

СЕГОДНЯ 18:35 2018-12-06T18:42:04+03:00

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Накануне, 5 декабря, ушли из дома несколько вологодский подростков. Трое школьников не вернулись к родителям после занятий и не ночевали дома. Сегодня они объявлены в розыск. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Ты не один», 13-летние Андрей Соколов и Дмитрий Запасов жили в Прилуках на улицах Инженерная, 22 и Строителей, 18а. Вместе с ними пропал и 11-летний Эдуард Рахимов с улице Лаврова, 9. Волонтеры просят вологжан обратить внимание на школьников 5-8 классов в торговых центрах, кафе и кинотеатрах. Возможно среди них есть потерявшиеся ребята.

Приметы пропавших: Дмитрий Соколов - рост 130-135 см, короткие светло-русые волосы, серо-зеленые глаза, над губой шрам. Он был одет в черную куртку с мехом на капюшоне, синюю шапку с помпоном и черно-белые кроссовки. Андрей Запасов — рост 150 см, светловолосый, одет в зеленую куртку с застежкой на боку и белые кроссовки. Эдуард Рахимов — волосы темные, рост 150 см, одет в пуховик с синим верхом и зеленым низом, штаны темные, шапка темно-синяя, на ногах - кроссовки.

Просьба ко всем, кто имеет какие-либо сведения о судьбе подростков, позвонить по номерам: (8172) 76-50-01, 76-50-02 или 102 – полиция, либо 8-911-505-68-98 – волонтеры. Также можно отправить письмо на электронную почту poisk_detei35@bk.ru

По поступившим только что данным, потерявшиеся школьники нашлись. Подробности пока неизвестны.