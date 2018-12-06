2018-12-06T17:57:35+03:00
Происшествия

Ночной пожар дотла спалил дачу череповчанки

Ущерб составил около 150 тысяч рублей
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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о предварительной версии, причина ЧП – поджого предварительной версии, причина ЧП – поджогФото: ГУ МЧС по Вологодской области
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За 15 минут был уничтожен огнем дачный дом 47-летней жительницы города металлургов. Сегодня, 6 декабря, около половины первого ночи на 3-м причале вспыхнула каркасно-щитовая постройка. Очевидцы позвонили пожарным и уже через 10 минут огнеборцы приступили к тушению на 290 квадрате 14-й линии.

К часу пожарным удалось локализовать пламя и спасти дачный поселок. Еще через 17 минут возгорание было полностью ликвидировано. В итоге площадь пожара составила 12 квадратных метров. Сгорела внутренняя отделка помещения, потолок, часть кровли и мебель.

По предварительной версии, причина ЧП – поджог.

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