Ночной пожар дотла спалил дачу череповчанки
Ущерб составил около 150 тысяч рублей
о предварительной версии, причина ЧП – поджогФото: ГУ МЧС по Вологодской области
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За 15 минут был уничтожен огнем дачный дом 47-летней жительницы города металлургов. Сегодня, 6 декабря, около половины первого ночи на 3-м причале вспыхнула каркасно-щитовая постройка. Очевидцы позвонили пожарным и уже через 10 минут огнеборцы приступили к тушению на 290 квадрате 14-й линии.
К часу пожарным удалось локализовать пламя и спасти дачный поселок. Еще через 17 минут возгорание было полностью ликвидировано. В итоге площадь пожара составила 12 квадратных метров. Сгорела внутренняя отделка помещения, потолок, часть кровли и мебель.
По предварительной версии, причина ЧП – поджог.