2018-12-06T17:21:55+03:00
Происшествия

Бдительная вологжанка раскрыла замысел мошенников

Ей предлагали чудесное лекарство за 460 тысяч рублей
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Она заявила о доброжелателях в полициюОна заявила о доброжелателях в полициюФото: Евгения ГУСЕВА
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Неожиданный звонок от врача удивил вологодскую пенсионерку. Она услышала незнакомый доброжелательный голос, который начал убеждать женщину, что она смертельно больна. Анализы были очень плохими. И вскоре ей перезвонил профессор из Москвы, предлагая новое чудесное, не имеющее аналогов лекарство. Вот только стоило оно около полумиллиона. И еще для получения чудо-панацеи нужно было сдать будущей пациентке анализы за 30 тысяч рублей.

Пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников и заявила о странных доброжелателях в полицию.

Сейчас возбуждено уголовное дело. Всех вологжан сотрудники УМВД просят быть бдительными, а при появлении аферистов звонить «02» или «112».

Добавим, что статья за покушение на мошенничество предполагает до 1,5 лет лишения свободы.

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