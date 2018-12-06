В Устюжне ВАЗ-2114 сбила насмерть 80-летнюю женщину

6 Дек. 14:53 2018-12-06T14:55:02+03:00

А в Харовске женщина-водитель сама въехала в столб

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Трагедия на дороге произошла в Вологодской области 5 декабря. В Устюжне в 16:30 ВАЗ-2114 сбила 80-летнюю женщину, когда та переходила проезжую часть. За рулем легковушки находился 35-летний мужчина. Женщина погибла на месте.

Об этом сообщает ГИБДД области.

Еще одна авария произошла 5 декабря в 14:40 в Харовске.

30-летняя женщина двигалась на ВАЗ-21101, не справилась с управлением и врезалась в опору линии электропередач.

В результате водитель получила травмы и была доставлена в Харовскую районную больницу.