Ревнивец с наганом стрелял в босса своей жены

6 Дек. 14:03 2018-12-06T14:15:32+03:00

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Мужчина, живший по документам своего брата, чуть не пристрелил начальника супруги. Он приревновал женщину к 50-летнему боссу и вызвал его на разговор. Соперник явился на рандеву и сел в машину ревнивца на переднее сидение. Сам 27-летний подозреваемый остался сзади, скрывая свое лицо. Через несколько минут послышался выстрел из нагана, а раненный череповчанин попытался выйти и пересесть в свою машину.

Однако «Санта-Барбара» не закончилась. Оскорбленный муж бросил автомобиль и бросился вдогонку за раненным. Машина накатом съехала по дороге и разбила припаркованную рядом «Газель». Теперь злоумышленник кинулся к своей машине и, не зная, что дальше делать, сбежал с места происшествия.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, камеры видеонаблюдения зафиксировали все действия злоумышленника. Потерпевший успел доехать до больницы, где его подхватил случайный прохожий и буквально дотащил его до приемного покоя. И только увидев врачей, мужчина потерял сознание.

Позднее сотрудники ГИБДД задержали беглеца по дороге к Ярославлю. Оказалось, что он был ранее судим и скрывался под личностью своего брата.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Санкции статей (ч.3 ст.30, ч.1 ст. 105 УК РФ и ч.1 ст. 222 УК РФ) предусматривают от 2 до 15 лет лишения свободы.