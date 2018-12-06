Мягкий приговор вынесли депутату-порнографу из Устюжны

6 Дек. 12:40 2018-12-06T12:46:40+03:00

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Детскую порнографию хранил у себя на компьютере главврач из Вологодской области. Кроме того, в районе Алексей Ш. был довольно известным человеком. Он занимал депутатскую должность в городском совете Устюжны. Громкий скандал поставил впрос о его скорейшей отставке.

По материалам следствия, 49-летний мужчина сам баловался запрещенными фото и рассылал их подросткам. Как рассказали в следственном комитете, общаясь через интернет, он скрывался под псевдонимом. Большинство его «друзей» были уже взрослыми, однако возраст не остановил вологжанина, и он начал рассылать фото несовершеннолетним».

Сотрудники отдела «К» обыскали рабочий кабинет и домашний компьютер, на котором находились порноматериалы. Бывший главврач и единоросс тут же написал явку с повинной, что позволило ему смягчить наказание.

Напомним, что оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст. 242 УК РФ) наказывается лишением свободы на срок от 2 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет либо без такового.

В итоге Устюженский районный суд назначил подсудимому 1,5 года исправительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства.