2018-12-06T12:01:01+03:00
Есть работа!

Прокуратура встала на защиту вологодских санитарок

Женщин массово переводили в уборщицы, заставляя выполнять двойную работу
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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В трудовые функции уборщиков служебных помещений трудовые функции санитаров не входятВ трудовые функции уборщиков служебных помещений трудовые функции санитаров не входятФото: Олег РУКАВИЦЫН
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«Многие мои коллеги соглашались и подписывали новый трудовой договор. На «непослушных» женщин оказывалось психологическое давление, вплоть до увольнения», - рассказывает в редакции «Комсомолки» Наталья, одна из свидетельниц происходящих событий.

Однако не все работники пошли на уступки руководства, многие оказались способны бороться за свои права. Они смогли доказать, что при переводе санитаров в уборщицы снижается зарплата, а обязанности остаются прежними.

Областная прокуратура совместно с Трудовой инспекцией направила в адрес губернатора предписания о принятии мер по исключению правонарушений. Также после постановления надзорных органов в медучреждения Вологодчины были разосланы письма о недопустимости нарушения трудового законодательства. Глава региона также поддержал направленное в его адрес обращение.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, по результатам рассмотрения Департаменту здравоохранения области поручено исключить случаи нарушения трудового законодательства при проведении организационно-штатных мероприятий в учреждениях здравоохранения области, в адрес руководителей медицинских организаций направлено письмо о недопустимости включения в трудовые функции уборщиков служебных помещений трудовые функции санитаров.

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