2018-12-06T12:50:10+03:00
Экономика

Вологодские антимонопольщики раскрыли «криминальное трио» мясоделов

Картельный сговор трех компаний выявили в арбитражном суде
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Доходное место прикрытоДоходное место прикрытоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Три мясных компании Вологодчины поддержали друг друга при участии в госзакупках. ООО «Вологодский мясодел», ООО «Череповец-Опт» и ИП Никифоров Ю.С. решили подавать совместно заявки на интересующие их тендеры, а перед аукционом неожиданно снимать два предложения из трех или просто не подтверждать своего ценового участия. В результате устного сговора электронный аукцион выигрывала оставшаяся компания.

«Первоначально суд принял сторону ответчиков, однако антимонопольный орган подал апелляционную жалобу и 04 декабря решение суда первой инстанции было отменено четырнадцатым арбитражным апелляционным судом, тем самым суд подтвердил картельный сговор при проведении электронных аукционов на поставку продуктов питания», - прокомментировали постановление в пресс-службе УФАС по Вологодской области.

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