2018-12-06T10:24:19+03:00
Происшествия

Комнату отдыха на «Северстали» тушили 11 автоцистерн

Огонь с неисправного кондиционера перекинулся на натяжной потолок
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
Поделиться:
Причина возгорания – короткое замыкание компрессора кондиционераПричина возгорания – короткое замыкание компрессора кондиционераФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

11 автомобилей спецтехники и более 30 пожарных тушили комнату отдыха заместителя директора по реконструкции и ремонту производства плоского проката «Северстали». На закрытый объект на Мира, 30 в считанные минуты прибыли спасатели. За это время огонь со вспыхнувшего кондиционера перекинулся на натяжной потолок. Огнеборцы справились с огнем за 4 минуты.

В итоге пострадавших на предприятии нет, по периметру кабинета закопчены стены, выжжен потолок. Сейчас устанавливается ущерб от пожара.

По предварительной версии, причина возгорания – это короткое замыкание компрессора кондиционера и перегорание предохранителя.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Устюжне ВАЗ-2114 сбила насмерть 80-летнюю женщину
Ревнивец с наганом стрелял в босса своей жены
Мягкий приговор вынесли депутату-порнографу из Устюжны
Прокуратура встала на защиту вологодских санитарок
Вологодские антимонопольщики раскрыли «криминальное трио» мясоделов
Свалки Вологодчины увидели российские экологи
Дело о «саперной лопатке» рассматривают судьи Череповца
В Бабушкинском районе осудили монтажников из-за взорвавшегося котла
Автомобиль за 1,5 миллиона рублей планирует купить администрация Никольского района
Тысячи вологжан могут встретить Новый год без света и при свечах
У алиментщика из Череповца забрали иномарку
Интернет-мошенник из Великого Устюга обманывал россиян
В пожаре под Вологдой сгорел 52-летний мужчина
В Грязовце эвакуировали студентов техникума из горящего общежития
Крупный пожар в Шексне уничтожил одноэтажный дом и хозпостройки
Среднемесячные доходы вологжан упали на 8 %
Бесследно пропавшего Юрия Житова нашли под Вологдой
В Череповце разрешили выйти на лед Ягорбы и Шексны
ЧП на федеральной трассе Москва-Архангельск
Череповецкий мальчишка расплакался на встрече с Головиным во Франции
Более тридцати работ поступило на конкурс "Новогоднее волшебство"
Под окнами Правительства Вологодской области автомобиль сбил женщину