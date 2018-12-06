Комнату отдыха на «Северстали» тушили 11 автоцистерн

6 Дек. 10:18 2018-12-06T10:24:19+03:00

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11 автомобилей спецтехники и более 30 пожарных тушили комнату отдыха заместителя директора по реконструкции и ремонту производства плоского проката «Северстали». На закрытый объект на Мира, 30 в считанные минуты прибыли спасатели. За это время огонь со вспыхнувшего кондиционера перекинулся на натяжной потолок. Огнеборцы справились с огнем за 4 минуты.

В итоге пострадавших на предприятии нет, по периметру кабинета закопчены стены, выжжен потолок. Сейчас устанавливается ущерб от пожара.

По предварительной версии, причина возгорания – это короткое замыкание компрессора кондиционера и перегорание предохранителя.