2018-12-06T09:38:42+03:00
Общество

Свалки Вологодчины увидели российские экологи

Известный телеграмм-канал «Зеленый змий» составил таблицу переполненных ТБО
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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На Вологодчине в планах рекультивации они не стоятНа Вологодчине в планах рекультивации они не стоятФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Мусорные полигоны, исчерпавшие свои ресурсы, сосчитаны экологами. Как написал известный телеграмм-канал «Зеленый змий», в России более 160 свалок с техническими бытовыми отходами утрамбованы под завязку. Из них 5 хранилищ ТБО находятся в Вологодской области. Они заполнены на 100% процентов и больше. Несколько лет проблема решалась проведением владельцами территорий маркшедерских работ.

Это полигоны близ Кадуйского (Мазское поселение), Вологодского (поселок Дубровское), Устюженского (поселок Никифоровское), Кирилловского (деревня Закозье) районов и город Сокол.

«Все эти свалки – мины замедленного действия. Рванут не сегодня – так завтра. В случае переполнения, именно вокруг них начнут формироваться точки протеста. Этих полигонов нет среди объектов рекультивации в нацпроекте по реформированию «мусорной» отрасли. Также их нет в списке свалок, подлежащих ликвидации в рамках Майского указа. Кто и что будет делать с «минами» в дальнейшем – непростой вопрос», пишет канал «Зеленый змий».

Добавим, что на Вологодчине в планах рекультивации они тоже не стоят.

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