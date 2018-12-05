2018-12-05T17:16:59+03:00
Происшествия

Дело о «саперной лопатке» рассматривают судьи Череповца

Алексея Левашова обвиняют в угрозе убийством и в причинении легкого вреда здоровью
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Фото предоставлено gorodche.ruФото предоставлено gorodche.ru
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Дело рабочего, который побил начальника саперной лопаткой, передано в мировой суд. Сегодня, 5 декабря, череповецкая судья Наталья Крылова выслушала обе стороны и перенесла заседания на конец декабря.

Сейчас Алексею предъявляются две статьи: угроза убийством и причинение легкого вреда здоровью. Потерпевшая сторона настаивает на более «тяжелой» статье – покушение на убийство. Директор КХМ-1 Игорь Лапик и его адвокат Дмитрий Беляев уверены, что Алексей готовился к нападению несколько дней. Как прокомментировал защитник: «Подсудимый имеет определенные навыки, так как служил в ВДВ. Он знал, с чем идти. Удары были нанесены по голове, руке и спине».

Череповчане также пришли поддержать обвиняемого. Они уверены, что в такой ситуации может оказаться каждый и не видят злого умысла: «Он требовал свое, таких людей в городе немало. И на месте Алексея должен быть тот, кто не платит зарплату».

Защитники подсудимого Алексей и Александр Хмелевы не видят смысла рассматривать материалы дела в общем порядке. Они просили об упрощенном (без исследования доказательств) порядке рассмотрения. Однако судья отклонила их ходатайство.

Как отметили коллеги из городаче, по всей вероятности, Левашова хотят судить по более тяжкой статье.

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